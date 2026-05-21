Há 73 praias “Zero Poluição”. Concelhos e Grândola e Porto Santo lideram

A associação Zero identificou 73 Praias “Zero Poluição” em Portugal, o que representa menos oito do que em 2025. Apesar disso, para o organismo, este objetivo é verdadeiramente aquilo que à escala europeia se deseja no quadro do Pacto Ecológico Europeu, em particular no âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero.Os concelhos com maior número de Praias “Zero Poluição” são Grândola, com seis praias, e Porto Santo, com cinco praias. Seguem-se Alcobaça, Aljezur e Torres Vedras, cada um com quatro praias. Com três praias surgem Olhão, Tavira, Viana do Castelo, Angra do Heroísmo, São Roque do Pico e Vila do Porto. No total, há 45 Praias Zero no Continente em 20 concelhos, 21 nos Açores em onze concelhos e sete na Madeira em três concelhos.Cinco municípios passam a estar representados na lista de Praias "Zero Poluição": Lagos, Moimenta da Beira, Sabugal, Setúbal e São Vicente. Em sentido inverso, deixam de estar representados Caldas da Rainha, Caminha, Ílhavo, Nazaré, Porto Moniz, Povoação, Santa Cruz, Sines, Sintra e Tomar. Em termos de balanço, saíram da lista do ano passado 31 praias e entraram 23 novas.Destaca-se ainda o facto de este ano duas praias interiores classificadas como Praias "Zero Poluição": Albufeira do Vilar, em Moimenta da Beira, e Albufeira de Alfaiates, no Sabugal.Em 2026, as 73 Praias "Zero Poluição" representam 11 por cento do total das 671 águas balneares existentes.Uma Praia “Zero Poluição” é aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares, tendo também a sua classificação sido sempre “excelente” nesse período. Ou seja, uma única análise com deteção microbiológica em três anos, mesmo quando muito longe dos valores-limite legais e sem pôr em causa a classificação de qualidade “excelente”, é suficiente para uma praia deixar de integrar esta lista.Consulte aqui a lista de praias distnguidas com este galardão.Portugal tem 396 praias com Bandeira Azul este ano, menos oito do que na anterior época balnear