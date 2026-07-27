Os 40 pontos negros identificados estiveram associados a 242 acidentes de viação.
Os 40 pontos negros identificados estiveram associados a 242 acidentes de viação.Foto: André Rolo / Global Imagens
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Há 40 pontos negros nas estradas. “Mas há muitos mais do que aqueles identificados”

Existem lanços de estrada considerados perigosos pois são áreas de 200 metros onde ocorrem acidentes com pelo menos cinco vítimas. A ANSR tem identificados 40 no relatório de 2023, o mais recente.
Carlos Ferro
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