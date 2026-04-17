Água do mar tratada pode reforçar a saúde mineral do organismo, defende Manuel Pinto Coelho
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Água do mar tratada pode reforçar a saúde mineral do organismo, defende Manuel Pinto Coelho

Médico propõe consumo moderado de solução isotónica com 25% de água do mar como complemento nutricional e instrumento de prevenção metabólica
Cecília Carmo
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Água do mar
Manuel Pinto Coelho

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