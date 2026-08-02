John Leitão, CEO Regional do Inspired Education Group, frente ao edifício principal do campus da ParK International School, em Alfragide.
John Leitão, CEO Regional do Inspired Education Group, frente ao edifício principal do campus da ParK International School, em Alfragide. FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Grupo Inspired aposta em Portugal com 750 mil euros em bolsas e ‘campus’ de 40 milhões

A subida de 550% num ano às vagas nos colégios do maior grupo global de educação privada levaram-no a reforçar a oferta de bolsas de estudo. Em entrevista ao DN, o CEO Regional John Leitão revela a expansão do grupo em Portugal, com a criação de uma nova escola secundária internacional em Alfragide e a mira posta no Porto.
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Nadim Nsouli
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