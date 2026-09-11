Greve do INEM desconvocada após reunião no Ministério da Saúde

A greve no INEM marcada para os dias 14 e 28 de setembro foi desconvocada, após a reunião da manhã desta sexta-feira, 11 de setembro, entre o ministério da Saúde, o INEM e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

O anúncio foi feito por Rui Lázaro, presidente do sindicato, à saída da reunião, que durou cerca de quatro horas.

"Felizmente, foi possível estabelecer um acordo com o Governo e com o INEM que permite não só manter a atual resposta de emergência médica do INEM, mas assumindo medidas de compromisso do seu reforço", disse o dirigente, que na véspera desta reunião se mostrava otimista, dizendo que as expetativas eram "francamente boas".

Uma das principais reivindicações do sindicato, que tinha a ver com a afetação de 56 ambulâncias de emergência médica, foi atendida: estas viaturas ficam afetas integralmente à assistência pré-hospitalar aos cidadãos.

"Em casos pontuais, podem ser solicitadas pelas ULS para fazer uma ou outra transferência e, nesse caso, o INEM enviará as ambulâncias menos diferenciadas”, explicou o responsavel.

Rui Lázaro considerou que "houve cedências de parte a parte” e que é mais fácil falar com o presidente do INEM, Luís Cabral, na presença da ministra, Ana Paula Martins.

Este foi o segundo encontro no âmbito das negociações sobre a reorganização dos meios de socorro do INEM.