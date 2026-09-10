Técnicos do INEM e ministra reúnem nesta sxta-feira para tentar chegar a um acordo e evitar greve. Reinaldo Rodrigues

Sociedade

INEM recebeu 5320 pedidos de socorro na última segunda-feira. "Se houver greve, população sentirá o impacto", diz sindicato

Ministra da Saúde e Sindicato dos Técnicos do INEM acertaram reunião para esta sexta-feira, dia 11, às 8.30, para chegarem a acordo e evitarem as greves marcadas para 14 e 28 de setembro. Presidente do INEM diz ao DN que “mantém total disponibilidade para continuar negociações”. Rui Lázaro lembra que técnicos aceitaram serviços mínimos de 90% e que "greve é para garantir que resposta na emergência não é reduzida".