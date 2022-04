Graça Freitas alerta para "uma transmissibilidade muito elevada"

A Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, faz, esta quarta-feira, um balanço da situação epidemiológica, reforçando o apelo à adoção de medidas de proteção individual, no período da Páscoa.

"A epidemia mantém uma transmissibilidade muito elevada, com tendência geral decrescente, é certo, e com R(t) inferior a 1, mas o número de novos casos nos últimos 7 dias ainda rondou os 60 mil", afirmou Graça Freitas.

"Este número de casos, 60 mil, é superior aos picos das curvas epidémicas anteriores, exceto do último inverno, portanto, ainda estamos num nível elevado e estamos longe de chegar à atividade basal interondas baixa que nos permita ter um verão descontraído e seguro", explicou a diretora-geral da saúde.

Graça Freitas disse que a atividade do vírus SARS-CoV-2 é ainda intensa e a transmissibilidade ´" elevada", disse a responsável.

Afirmou que as condições de imunidade em Portugal permitem que haja "um impacto menor nos serviços de saúde e no impacto da mortalidade". Ainda assim, referiu, não podemos esquecer que estamos com uma incidência elevada.

A variante B.A.2 é a dominante em Portugal, com 98% dos casos em Portugal referentes a esta variante. "Mas também estão a ser identificadas outras mutações na variante Ómicron, que podem ou não levar a linhagens diferentes da B.A.2", disse Graça Freitas.

De acordo com a diretora-geral da Saúde, o sistema de saúde tem uma "grande capacidade, neste momento, para acomodar uma procura de doentes com covid-19, independentemente da covid-19 ser a causa principal de internamento ou ser uma uma causa secundária". Esta situação verifica-se em enfermaria e em cuidados intensivos, acrescentou.

No que se refere ao indicador de mortalidade, Graça Freitas revela preocupação. "A mortalidade especifica por covid-19, foi de 28,5 óbitos por um milhão de habitantes em 14 dias", o que revela uma tendência estável, ligeiramente decrescente. Vamos se esta diminuição se mantém ou não".

"Apela-se à participação de todos os cidadãos, no sentido da sua proteção e da proteção dos outros"

Este valor da mortalidade, diz Graça Freitas, "é superior ao valor limiar de 20 óbitos a 14 dias por milhão de habitantes, que foi definido como um valor de segurança pelo ECDC e que os especialistas em Portugal tomaram como valor de referência para recomendar ao Governo que retire outras medidas restritivas".

Tendo em conta a atual situação epidémica que Portugal ainda enfrenta, "vamos continuar a vigilância epidemiológica da covid-19 e a recomendar medidas de proteção indivídua, entre as quais sempre a vacinação, nomeadamente com a dose de reforço".

Nesse sentido, Graça Freitas faz um apelo às pessoas elegíveis para fazerem a dose de reforço.

"A pandemia não acabou a nível global, a pandemia mantém-se em Portugal", alerta. "Não sabemos como vão ser os próximos meses e, portanto, toda a proteção que conseguirmos construir será boa proteção para o futuro", sublinhou.

Perante este cenário, e tendo em conta o período da Páscoa, a diretora-geral da Saúde afirma: "apela-se à participação de todos os cidadãos, no sentido da sua proteção e da proteção dos outros".

"Quando estamos numa estratégia de conviver com o vírus temos ao mesmo tempo de ter uma estratégia de proteger os mais vulneráveis", refere Graça Freitas, referindo-se aos idosos, os "mais doentes e as pessoas que estão em instituições".