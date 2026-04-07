Governo tem 174 milhões de euros para intervir no litoral até 2027

O Governo tem 174 milhões de euros para intervir no litoral até ao fim de 2027, após ter contabilizado 571 danos causados pelas tempestades do inverno, revelou esta terça-feira, 7 de abril, a ministra do Ambiente.“No litoral, no país, temos 174 milhões de euros. Temos 571 danos que necessitam de obras no litoral. As mais urgentes, que vão ser feitas antes da época balnear, até ao início ou meio de maio, correspondem a 27 milhões”, afirmou Maria da Graça Carvalho, após uma visita às obras de consolidação do paredão de Moledo, em Caminha, distrito de Viana do Castelo.A governante explicou que o Governo dispõe ainda de “63 milhões de euros que já estavam nos programas europeus”, para obras urgentes, e “mais cerca de 80 milhões”, para executar até ao fim de 2027 com financiamento do Fundo Ambiental ou de fundos europeus.Na quinta-feira, também numa visita à praia de Moledo, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) adiantou que as obras de 27 milhões de euros para “ações imediatas e emergentes” após as tempestades do inverno estão a realizar-se “dentro do calendário”.“Estamos a cumprir o calendário que tínhamos proposto para as ações imediatas, orçadas em 27 milhões de euros. Isto só para ações urgentes e imediatas, decorrentes dos danos causados pelas tempestades que provocaram muitos danos na nossa orla costeira”, afirmou Pimenta Machado.O relatório da Agência Portuguesa do Ambiente divulgado em 11 de março sobre os danos causados pelo mau tempo entre outubro e fevereiro no litoral de Portugal continental indicava um total de 111 milhões de euros para obras, dos quais 15 milhões para aplicar antes do verão.Portugal continental foi atingindo por um comboio de tempestades, entre o final de janeiro e o início de fevereiro, que deixou um rasto de destruição, sobretudo na região Centro do país..Seguro pede melhor planeamento e organização em país “muito bom” no improviso.Mau tempo: Candidaturas aos apoios para habitação terminam esta terça-feira\n