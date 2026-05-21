Governo reúne Conselho Nacional para as Migrações e Asilo esta sexta-feira

O Governo ouve esta sexta-feira, 22 de maio, os conselheiros que compõem o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. A reunião vai ocorrer às 10h00, no Hotel Açores, em Lisboa, com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O DN sabe que serão discutidos os diplomas aprovados recentemente para o Pacto Europeu das Migrações e Asilo, que entra em vigor no próximo mês. O ministro apresentará informações que foram levadas a Nova Iorque recentemente, na assembleia geral da ONU.Também serão mostradas algumas linhas gerais do Plano Nacional de Integração, que está a ser preparado. A apresentação deverá ocorrer até ao verão. Este trabalho de criação do plano tem sido conduzido pelo secretário de Estado das Migrações e Asilo, Rui Armindo Freitas. Reuniões com entidades e associações já foram realizadas nas últimas semanas para ouvir contributos. Esta será a sétima reunião do conselho, presidido por António Vitorino e tem como membros especialistas na matéria e representantes de comunidades imigrantes em Portugal. O último encontro foi realizado no final de dezembro, para apresentação da proposta de lei que acelera as deportações de imigrantes. Este mesmo texto, que recebeu críticas dos conselheiros, teve a primeira discussão no Parlamento na passada sexta-feira, onde baixou à comissão sem votação. Na fase de especialidade, espera afinar as propostas para conseguir aprovação, sendo o mais provável que conte novamente com o Chega para a conseguir a vitória. Os pareceres já solicitados criticam as mudanças, principalmente no que diz respeito às crianças e ao aumento nos prazos de detenção.amanda.lima@dn.pt.Presidência começa a ouvir especialistas em imigração.Governo inverte lógica da migração: mais vistos nos consulados, menos pedidos no território