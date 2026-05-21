Última reunião ocorreu em dezembro.
Última reunião ocorreu em dezembro.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Governo reúne Conselho Nacional para as Migrações e Asilo esta sexta-feira

O DN sabe que serão discutidos os diplomas aprovados recentemente para o Pacto Europeu das Migrações e Asilo, que entra em vigor no próximo mês.
Amanda Lima
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