Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo reforça em 678 milhões de euros os orçamentos das ULS e dos institutos de oncologia
Sociedade

Governo reforça em 678 milhões de euros os orçamentos das ULS e dos institutos de oncologia

Segundo um comunicado dos ministérios das Finanças e da Saúde, esta é uma forma de "dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde”
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Governo vai reforçar, este mês, em 678 milhões de euros os orçamentos das unidades locais de saúde e dos institutos de oncologia para aumentar as rubricas de recursos humanos e aquisição de bens e serviços este ano.

“O Ministério das Finanças irá reforçar o orçamento das unidades locais de saúde (ULS) e dos institutos portugueses de oncologia (IPO) em 678 milhões de euros, já este mês, de forma a dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde”, adianta esta sexta-feira, 14 de novembro, um comunicado dos ministérios das Finanças e da Saúde, enviado à Lusa.

Segundo a nota, este montante permitirá aumentar os orçamentos das 39 ULS e dos três IPO nas rubricas de recursos humanos e de aquisição de bens e serviços para o ano de 2025.

Esta verba de 678 milhões de euros junta-se aos reforços de 200 milhões de euros e de 500 milhões de euros já transferidos em julho e em outubro para pagamento de dívidas das entidades do SNS, o que significa, de acordo com o Governo, que este ano o serviço público de saúde receberá um reforço total de 1.378 milhões de euros.

O comunicado refere ainda que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está já a desenvolver os procedimentos para a transferência das verbas atribuídas a cada ULS e IPO, um processo que será concretizado durante este mês.

“Esta medida representa mais um passo no compromisso do atual Governo em garantir ao SNS os recursos necessários para o seu funcionamento eficaz e contínuo”, referem os dois ministérios.

O executivo salienta também que este compromisso está ainda plasmado na proposta do Orçamento do Estado para 2026, que prevê um “conjunto de medidas como o aumento significativo do número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários e em contexto hospitalar, a redução do tempo médio de atendimento e o reforço das unidades de saúde familiar de modelo B e C.

Governo reforça em 678 milhões de euros os orçamentos das ULS e dos institutos de oncologia
Gestão na Saúde: Montenegro aponta objetivo de baixar a fatura a pagar aos fornecedores do SNS
Governo reforça em 678 milhões de euros os orçamentos das ULS e dos institutos de oncologia
Ministra da Saúde recebe médicos tarefeiros no dia 27 às 10h30
Saúde
Ministério da Saúde
SNS
Orçamento
Oncologia
Ministério das Finanças

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt