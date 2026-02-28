Governo indica João Cartaxo Alves para novo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Governo aprovou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, a indicação de João Cartaxo Alves para o cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), em substituição do general José Nunes da Fonseca, a nomeação do Tenente-General Sérgio da Costa Pereira para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e a prorrogação do mandato do Chefe do Estado Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão. Estas propostas aprovadas em Conselho de Ministros têm de ser confirmadas pelo Presidente da República e, a terem luz verde, os mandatos arrancam já amanhã, dia 1 de março.Confirma-se assim a hipótese avançada pelo DN, há duas semanas, de a Força Aérea regressar ao topo da hierarquia militar, algo que não acontece desde o mandato do general Luís Araújo, entre 2011 e 2014.Por tradição, como explicou o DN, a chefia do EMGFA era alternada entre os Ramos, em mandatos de três anos. No entanto, nos últimos 12 anos apenas a Marinha e o Exército ocuparam o lugar. .Sucessão nas Forças Armadas entre Presidentes e um possível regresso da Força Aérea ao topo\n.O General João Cartaxo Alves assumiu a chefia da Força Aérea em fevereiro de 2022 e foi reconduzido no cargo em 2025. Natural de Almada, foi comandante da Base Aérea do Montijo e desempenhou funções no Comando Operacional da Força Aérea.Ascende à chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas numa altura de forte reforço do investimento em Defesa, que terá 5,8 mil milhões de euros para aplicar em modernização e renovação de equipamentos e recursos humanos nos vários Ramos. .General Cartaxo Alves: "Nunca tivemos tanta gente em formação na Força Aérea como temos agora".Numa carta dirigida a “oficiais generais, oficiais, sargentos, praças e trabalhadores civis das Forças Armadas”, a que a rádio Renascença teve acesso, o general José Nunes da Fonseca, que agora abandona o cargo de CEMGFA que assumiu em março de 2023, diz que deixou progressos nas áreas da “saúde militar, da ciberdefesa, do espaço, da inovação, das informações e segurança militares, assim como das responsabilidades assumidas perante as organizações internacionais que Portugal integra”.Além disso, considera que deixa as “Forças Armadas prontas, flexíveis, interoperáveis e tecnologicamente inovadoras; edificadas com realismo e aptas a cumprirem com credibilidade”.