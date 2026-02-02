Governo diz que empresas de construção civil vão concentrar os seus trabalhadores em zonas afetadas

Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, disse esta segunda-feira, 2 de fevereiro, que as empresas construtoras vão concentrar na região Centro trabalhadores que estavam noutros locais do país, para reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo.“Já há escassez de mão de obra na área da construção civil no país inteiro. Apesar disso, eu acho que todo o país se sente solidário com o que está aqui a acontecer e, portanto, as grandes empresas de construção civil que aqui estiveram hoje mostraram essa disponibilidade para trazer trabalhadores que estavam a trabalhar noutras regiões e que vão ser concentrados aqui na região Centro”, afirmou Castro Almeida.O governante falava após uma reunião, em Leiria, com o ministro das Infraestruturas, vários secretários de Estado, construtoras, associações empresariais, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, diversas comunidades intermunicipais, Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), os presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e o responsável pela Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin.Segundo o ministro, “isso significa que alguns trabalhos vão ficar para trás, vão atrasar-se”, mas “é inevitável que assim seja”.“A noção que transmitiram as empresas de construção civil é que vai haver pessoas suficientes para fazer o trabalho”, referiu.Castro Almeida adiantou que na reunião foi abordada também a forma como levar para o terreno a recuperação dos edifícios, mas, principalmente, “evitar a degradação maior do mal que já está feito”.Nesse sentido, salientou ser necessária “uma intervenção de emergência para impedir o agravamento daquilo que já está”, explicando que essa será suportada pelo Estado.O governante acrescentou que se falou também sobre “formas de impedir alguma especulação de preços que comece a surgir e para fazer aprovisionamentos necessários” dos materiais e equipamentos necessáriosQuestionado sobre o tempo que vai demorar para reerguer esta região, Castro Almeida respondeu “muitos e muitos meses de trabalho, porque há estruturas que ficaram quase completamente destruídas”.“É como construir de novo”, declarou, reiterando que os prejuízos serão superiores a dois mil milhões de euros.Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros..Mau tempo. Trabalhadores abrangidos por 'lay-off' simplificado terão salário a 100% até 2.760 euros.Mau tempo: Bruxelas não recebeu pedido para alterar PRR e aconselha uso de fundo de solidariedade