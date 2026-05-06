Bombas de nicotina: Ministra da Saúde antecipou-se à legislação europeia
Bombas de nicotina: Ministra da Saúde antecipou-se à legislação europeiaFOTO: Lusa
Sociedade

Governo aprova regime específico para bolsas de nicotina e proíbe venda a menores, publicidade e comércio online

O Governo prepara-se para fechar o vazio legal em torno das bolsas de nicotina, produtos que têm crescido no mercado sem regras específicas de composição, rotulagem ou venda a menores. O diploma, a que o DN teve acesso fixa limites máximos de nicotina, proíbe a venda a menores de 18 anos, veta a publicidade — incluindo em redes sociais e marketing de influência — e impede a venda online, numa antecipação da regulação europeia.
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