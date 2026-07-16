GNR reforça fiscalização durante a 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro

São esperados a partir desta quinta-feira, 16 de julho, milhares de apaixonados das duas rodas no Vale das Almas, em Faro, na 44.ª Concentração Internacional de Motos, durante a qual a GNR vai reforçar o "dispositivo de patrulhamento, apoio e fiscalização rodoviária". A operação vai centrar-se nas principais vias de acesso ao Algarve e no recinto do evento.Entre esta quinta-feira e domingo (19), espera-se "um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à região do Algarve", refere a GNR. Nesse sentido, esta operação tem como objetivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego rodoviário e apoiar os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança"."A GNR desenvolverá ações de sensibilização digeridas aos utentes destes veículos, alertando-os para os riscos associados à condução descuidada e para a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, nomeadamente o capacete e vestuário e calçado adequados", explica esta força de segurança em comunicado.Recorda a GNR que, durante o ano de 2025, registaram-se 8.015 acidentes de viação envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 114 vítimas mortais (cerca de 30% do total geral), 643 feridos graves (cerca de 31%) e 5.670 feridos leves (cerca de 20%)."Entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves resultaram de acidentes de viação envolvendo este tipo de veículos", lê-se ainda na nota.Durante a Concentração Internacional de Motos de Faro, a GNR "apela a todos os participantes para que adotem uma condução defensiva, adequada às condições da via e do trânsito, evitando comportamentos de risco" para que o evento "decorra em segurança".Na nota divulgada, a GNR recomenda, por exemplo, a utilização de capacete "devidamente homologado e apertado, bem como equipamento de proteção adequado", bem como a adequação da velocidade às condições da via, ao volume de tráfego e às condições meteorológicas. Aconselha-se também "uma distância de segurança adequada em relação aos restantes veículos" e que se evite "manobras bruscas, ultrapassagens perigosas ou mudanças repentinas de direção". "Não conduzir sob o efeito de álcool ou de substâncias psicotrópicas" e "garantir que o motociclo se encontra em boas condições de segurança" são outras recomendações da GNR aos motociclistas que vão a partir hoje participar na concentração de Faro. .Campanha "Duas Rodas - Agarre-se à Vida". Mais de 2700 acidentes e 15 mortos em sete dias