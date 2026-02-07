GNR desmantela rede de tráfico de droga com atuação junto de escolas em Viseu e Porto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou este sábado, 07 de fevereiro, a detenção de 11 membros de uma alegada rede de tráfico de droga em cinco concelhos dos distritos de Viseu e do Porto. Num comunicado, a GNR diz que o Comando Territorial de Viseu deteve oito homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.A operação, intitulada "Hydra", ocorreu no no âmbito de uma investigação iniciada em dezembro de 2023. A rede operava no centro do país e vendia drogas junto de escolas. As detenções foram realizadas pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira e ocorreram nos concelhos de Tabuaço, Sernancelhe, Penedono, São João da Pesqueira (distrito de Viseu) e Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).Os militares da Guarda deram cumprimento a 11 mandados de detenção fora de flagrante delito e a 21 mandados de busca, 14 domiciliárias e sete em veículos e anexos agrícolas. Durante a operação foram apreendidas 27 doses de haxixe, "material de corte e acondicionamento de estupefacientes", uma espingarda de ar comprimido, uma caixa de chumbos, dez facas e cinco navalhas.A GNR diz que os suspeitos já foram presentes ao Tribunal Judicial de Viseu, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois homens, de 19 e 21 anos. Aos restantes arguidos foi aplicada a medida de proibição de contacto entre todos os envolvidos, bem como a proibição de acesso ao concelho de Tabuaço. A operação policial envolveu cerca de 80 militares, contando ainda com o apoio do Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto..GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em operação nacional.Dois detidos em operação que desmantelou rede de tráfico de droga em Odivelas