GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em operação nacional

Mais de uma centena de estabelecimentos foram inspecionados em todo o país, numa operação da GNR que levou à apreensão de bebidas alcoólicas, cigarros e máquinas de jogo. Denominada "Mariposa", a operação da Unidade de Ação Fiscal (UAF) esteve focada em produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, estupefacientes e material de jogo ilegal, de acordo com a GNR.A operação foi anunciada pela GNR este sábado, 17 de janeiro mas ocorreu na passada quinta-feira, 15 de janeiro. Na operação, foram fiscalizados 79 veículos de transporte de mercadorias e 108 estabelecimentos comerciais "suscetíveis de comercialização ilícita", segundo as autoridades, bem como "outros locais de comercialização, armazenamento e produção de produtos sujeitos" a imposto.As autoridades elaboraram seis autos por suspeita de crime, "quatro por crime de tráfico de estupefacientes e dois por exploração ilícita de jogo". Também foram emitidas 25 contraordenações, a maioria por fuga aos impostos de consumo.Os elementos da UAF apreenderam 70 litros de bebidas alcoólicas, 7.800 cigarros, 3,2 quilos de bolsas de nicotina, 202 gramas de canábis e derivados e cinco máquinas de jogo, entre outros produtos. A operação envolveu 62 militares dos Destacamentos de Acção Fiscal do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.