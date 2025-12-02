Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O consumo de tabaco está a diminuir nos alunos entre os 13 e os 18 anos.
O consumo de tabaco está a diminuir nos alunos entre os 13 e os 18 anos. Wirestock
Sociedade

Alunos do Alentejo com acesso fácil a bebidas alcoólicas e tabaco

Estudantes no ensino público dos 13 aos 18 estão a beber e a fumar menos, mas jogam mais a dinheiro. Relatório do ICAD faz análise, e deixa alertas, aos consumos dos jovens.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Algarve
ICAD
jovens
Alentejo
apostas de jogo
consumo de álcool
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt