General Cartaxo Alves é confirmado o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta do Governo em nomear o general João Cartaxo Alves como Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas. O anúncio foi publicado no site da Presidência, pouco antes da cerimónia de posse, ocorrida às 19h00.Igualmente está confirmado o nome do Tenente-General Sérgio Costa Pereira como Chefe do Estado Maior da Força Aérea, bem como da recondução do General Eduardo Mendes Ferrão como Chefe do Estado Maior do Exército por mais dois anos.As indicações haviam sido aprovadas pelo Governo no Conselho de Ministros eletrónico na passada sexta-feira. Há algumas semanas, o DN havia avançado a notícia de que a Força Aérea regressa ao topo da hierarquia militar, algo que não acontece desde o mandato do general Luís Araújo, entre 2011 e 2014.Por tradição, como explicou o DN, a chefia do EMGFA era alternada entre os Ramos, em mandatos de três anos. No entanto, nos últimos 12 anos apenas a Marinha e o Exército ocuparam o lugar.O General João Cartaxo Alves assumiu a chefia da Força Aérea em fevereiro de 2022 e foi reconduzido no cargo em 2025. Natural de Almada, foi comandante da Base Aérea do Montijo e desempenhou funções no Comando Operacional da Força Aérea.Ascende à chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas numa altura de forte reforço do investimento em Defesa, que terá 5,8 mil milhões de euros para aplicar em modernização e renovação de equipamentos e recursos humanos nos vários ramos.Relembre aqui uma recente entrevista do general ao DN:.General Cartaxo Alves: "Nunca tivemos tanta gente em formação na Força Aérea como temos agora"