Galp afasta alarme no abastecimento de combustíveis
Sociedade

Galp afasta alarme no abastecimento de combustíveis

"Temos o mercado bem aprovisionado e abastecido no 'jet'”, afirmou João Diogo Marques da Silva. “Estamos muito atentos e capazes de dar resposta”, referiu Maria João Carioca.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Galp afasta razões para alarme no abastecimento de combustíveis em Portugal, incluindo no combustível para aviação, e defende que a fusão de ativos com a Moeve reforçará a capacidade de resposta em situações de crise.

Em declarações à Lusa, no âmbito da apresentação dos resultados do primeiro trimestre, a co-presidente executiva da Galp, Maria João Carioca, disse que a empresa tem estado focada em “manter a segurança de abastecimento em Portugal”, num contexto marcado pela instabilidade geopolítica.

“Estamos muito atentos e capazes de dar resposta”, referiu, acrescentando que continuará a ser “um dos focos” da atenção da empresa “durante os próximos tempos”, uma vez que os efeitos do conflito ainda não estão totalmente determinados.

Por sua vez, o co-presidente executivo João Diogo Marques da Silva explicou que a situação varia consoante se trate de crude ou de produtos refinados, sublinhando que a Galp tem uma exposição “muitíssimo limitada” ao Médio Oriente no crude.

No caso concreto do combustível para aviação (jet), indicou que a Galp produz a maior parte das necessidades do mercado que abastece (cerca de 80%), mas continua a depender parcialmente de importações.

Segundo o gestor, a Galp tem antecipado compras no mercado, trabalhando alternativas para reforçar a flexibilidade de armazenagem e procurado maximizar a produção de 'jet' na sua estrutura, nomeadamente privilegiando a importação com origem nos EUA, África Ocidental e Europa.

“Os sinais que nós temos transmitido são sinais de confiança, não temos nenhuma razão para alarme. Temos o mercado bem aprovisionado e abastecido no 'jet'”, afirmou João Diogo Marques da Silva.

O co-CEO sublinhou também a importância de garantir o funcionamento da refinaria de Sines: “Temos que garantir que temos uma estrutura refinadora que funciona. E isso é fundamental, porque se a refinaria tivesse parado, aí é que teríamos que importar 100% 'jet'”, disse.

Questionado sobre se a combinação de ativos com a Moeve (antiga Cepsa), já estivesse fechada, e incluísse Sines como está previsto, tornaria mais fácil a resposta à atual pressão, João Diogo Marques da Silva respondeu que qualquer plataforma com mais escala e flexibilidade traz benefícios em situações de maior oscilação.

“Eu diria que a perspetiva de termos uma plataforma maior vai-nos trazer sempre um benefício de escala que nos garante, em situações de aperto, mais eficiência”, afirmou.

João Diogo Marques da Silva rejeitou ainda que o contexto geopolítico leve a Galp a rever o investimento ou até a antecipar o calendário da produção de combustível sustentável para aviação (SAF, na sigla em inglês) em Sines.

“Há um projeto com um calendário", com data de arranque prevista para o próximo ano, "e em nada é alterado pelo contexto internacional”, assegurou.

Sobre a evolução da negociação para a fusão e ativos com a Moeve, o gestor disse que não há nenhum ponto particularmente “mais difícil”, embora admita que o calendário é apertado.

“Não quero dizer que seja um calendário fácil, é um calendário apertado, mas nós em meados deste ano mantemos a intenção de ter o signing [assinatura] desta transação”, acrescentou.

Questionados sobre as críticas de que a operação com a Moeve possa colocar em causa a soberania ou independência energética nacional caso a refinaria de Sines passe para mãos espanholas, Maria João Carioca disse que a Galp tem ouvido “os dois lados”.

“A melhor maneira de assegurar soberania é garantir que a prazo os ativos estão bem mantidos, desenvolvidos, com a transição energética feita em boas condições”, defendeu.

Segundo Maria João Carioca, a discussão deve ser vista como “uma conversa de futuro, de investimento”, num contexto em que a Europa reconhece cada vez mais a importância de escala, flexibilidade e investimento.

Galp afasta alarme no abastecimento de combustíveis
Galp prevê concluir fusão de ativos com Moeve em meados de 2026
Galp afasta alarme no abastecimento de combustíveis
Governo diz que fornecimento de combustíveis para aviação está garantido até ao pico do verão
Irão
Galp
Combustíveis
Guerra EUA-Israel - Irão
Operação Fúria Épica
Guerra no Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt