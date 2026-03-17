Fuga de gás obriga a evacuação na Universidade da Beira Interior. Dois docentes ficaram feridos

A zona de laboratórios do Polo I da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, foi evacuada na manhã desta terça-feira, 17 de março, após uma fuga de gás oriunda de um frigorífico antigo, avança a SIC Notícias.Dois docentes sofreram ferimentos ligeiros ao abrir o frigorífico, por inalação de gás libertado pelos reagentes no interior do aparelho, mas não necessitaram de assistência médica.Uma área reduzida nas proximidades do Departamento de Ciências e Tecnologias Têxteis e a área do bar principal foram evacuadas.A rua da zona Polo I foi interdita ao trânsito e à circulação de pessoas durante cerca de uma hora, mas já foi reaberta.