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Fuga de gás obriga a evacuação na Universidade da Beira Interior. Dois docentes ficaram feridos

Dois docentes sofreram ferimentos ligeiros ao abrir o frigorífico, por inalação de gás libertado pelos reagentes no interior do aparelho, mas não necessitaram de assistência médica.
David Pereira
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A zona de laboratórios do Polo I da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, foi evacuada na manhã desta terça-feira, 17 de março, após uma fuga de gás oriunda de um frigorífico antigo, avança a SIC Notícias.

Dois docentes sofreram ferimentos ligeiros ao abrir o frigorífico, por inalação de gás libertado pelos reagentes no interior do aparelho, mas não necessitaram de assistência médica.

Uma área reduzida nas proximidades do Departamento de Ciências e Tecnologias Têxteis e a área do bar principal foram evacuadas.

A rua da zona Polo I foi interdita ao trânsito e à circulação de pessoas durante cerca de uma hora, mas já foi reaberta.

Fuga de gás
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