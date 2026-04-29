Football Leaks. Rui Pinto absolvido
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Football Leaks. Rui Pinto absolvido

Criador do Football Leaks era acusado de 241 crimes.
Sofia Fonseca
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O criador do Football Leaks, Rui Pinto, foi esta quarta-feira, 29 de abril, absolvido dos 241 crimes de que era acusado, com a juíz a criticar o facto de este ter sido sujeito a dois julgamentos seguidos pelos mesmos factos.

Em janeiro, aquando da abertura deste processo, os advogados de Rui Pinto manifestaram "repúdio pela atitude do Ministério Público, defendendo que este já tinha sido julgado e condenado pelos mesmos crimes. 

Neste segundo processo Rui Pinto respondia por 201 crimes de acesso ilegítimo qualificado, 23 crimes de violação de correspondência agravados e 18 crimes de dano informático.

Além do Benfica, entre as figuras e instituições visadas, encontram-se também outros clubes, Liga, empresas, sociedades de advogados, juízes, procuradores, Autoridade Tributária e Rede Nacional de Segurança Interna.

Rui Pinto foi condenado no caso 'Football Leaks', em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravada e acesso ilegítimo.

(Em atualização)

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