Fogo em prédio no centro da Amadora causa 11 feridos

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, 30 de abril, no 13.º andar de um prédio na Venteira, no centro da Amadora, distrito de Lisboa, causando onze feridos por inalação de fumos.Entre os feridos estão duas crianças e quatro agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou o comandante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, aos jornalistas.As duas crianças e dois adultos foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra, enquanto outros outro ferido foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Os restantes foram assistidos no local.Segundo a Proteção Civil, o fogo, para o qual foi dado alerta às 12:16, foi dominado às 13:20.Todo o prédio, que tem 16 andares, foi evacuado. No piso afetado deixou de haver condições de habitabilidade, pelo que os moradores terão de ser realojados.A origem do incêndio ainda é desconhecida. Para o local foram mobilizados dezenas de operacionais, entre os quais bombeiros, autoridade policial e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Há várias ruas cortadas e o acesso ao edifício está condicionado.