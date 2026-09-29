FlixBus inicia operação em Sete Rios, mas "muito reduzida" e quer mais

Na madrugada desta terça-feira, 29 de setembro, o primeiro autocarro da FlixBus deu entrada em Sete Rios, após uma longa batalha judicial com a Rede Expressos. "Isso é bom, mas é pouco. Ou seja, é uma operação que inicia-se muito reduzida, é uma operação muito pouquinha", começa por dizer ao DN Tiago Cavaco Alves, diretor de operações da FlixBus.

A empresa foi autorizada a operar 23 horários, escolhidos para 20 destinos. "Para dar uma ideia, é menos de 2% da capacidade do terminal. São as restrições de disponibilidade de slots que o gestor terminal nos deu", explica. Na estação do Oriente são 400 horários, por exemplo.

Mesmo em Sete Rios, com a decisão judicial de março, foram mais alguns meses de negociações. "Estivemos a acertar as questões operacionais, como a disponibilização de uma bilheteira, algo que não esteve sempre garantido", afirmou.

Segundo Alves, o processo "está longe de ser concluído". Já foi solicitado que possam ter mais 20 horários no terminal. "Nós solicitámos ao gestor do terminal mais 20 slots para poder operar até ao final do ano, estamos à espera da resposta, temos alguns outros slots que nos foram indicados e já cá há disponibilidade, só que é um puzzle complexo", detalha.

Para a entrada em Sete Rios, a FlixBus teve de mexer na operação do Oriente. "Isto logisticamente é complicado, não só tem impacto nos passageiros, porque cancelamos as viagens do Oriente e colocámo-las aqui, o mesmo a nível de sistemas, a nível da operacionalização das escalas, dos motoristas, etc, é algo que dá trabalho", explica.

Mesmo com estes pormenores, o diretor considera "um dia importante", pelo que Sete Rios significa. "A gare do Oriente é importante, mas o terminal de Sete Rios é o maior terminal de Lisboa, é o terminal mais bem comunicado, é o terminal que está mais perto das áreas populacionais mais fortes da área metropolitana de Lisboa, Sintra. A linha de Sintra, Cascais, a própria margem sul, o comboio da Fertagus chega a Sete Rios, mas não chega ao Oriente, por exemplo", destaca.

"Segurança é a nossa maior preocupação"

Em entrevista ao DN, Nelson Silva, diretor de operações da Rede Expressos, afirma que a entrada da concorrência no terminal significa "mais horários para todos os passageiros" que ali passam. "O nosso grande objetivo é garantir que todos os operadores têm boas condições de entrada, os passageiros têm a oferta que está disponível por todos eles e a nível todo a segurança para o terminal que é a nossa maior preocupação", vinca.

Sobre a disputa judicial, resume que "ainda estão a acontecer". De acordo com Nelson Silva, a preocupação é com a segurança. "Para nós é muito importante as questões de segurança e garantir não só aos passageiros mas para os colaboradores e operadores que isto funcione de forma fluida, de acordo também com as conversas que nós temos tido com as autoridades", explica.

amanda.lima@dn.pt