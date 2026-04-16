Fica em prisão preventiva o rapaz de 16 anos detido por violação e sequestro em visita de estudo na Lourinhã

O Tribunal de Loures aplicou a medida de coação mais grave, de prisão preventiva, ao rapaz de 16 anos, detido esta quarta-feira, 15 de abril, pela Polícia Judiciária, por suspeita de cometer crimes de violação, ameaça, coação sexual agravados e, ainda, de um crime de sequestro e outro de ameaça simples, dos quais são vítimas duas jovens, de 17 e 18 anos.Arguido e vítimas são estudantes na mesma turma do 10.º ano numa escola secundária no distrito de Aveiro.Os factos ocorreram na madrugada de 20 de março, na Lourinhã, quando pernoitavam numa Pousada da Juventude ali localizada, no âmbito de uma visita de estudo, nomeadamente no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas.Uma das vítimas apresentou queixa junto da GNR, que comunicou os factos denunciados ao Piquete da PJ de Aveiro, tendo o inquérito sido remetido, posteriormente, à Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo."No âmbito das diligências investigatórias, procedeu-se à inquirição das vítimas, bem como de duas testemunhas, tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas. Atenta a forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, o facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e o grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito", explicou a PJ em comunicado enviado às redações.O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.