Federação dos Bancos Alimentares Contra a Fome procura voluntários para a recolha da próxima semana

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, apela à participação na recolha agendada para o próximo fim de semana, de 30 e 31 de maio. “São todos bem-vindos, em supermercado e nos armazéns”, afirmou Isabel Jonet à Renascença, enaltecendo o trabalho dos voluntários na base do sucesso da iniciativa: “Os voluntários são a base destas ações de solidariedade que permitem levar comida à mesa de muitas famílias em Portugal."A inscrição pode ser feita no site ou no Banco Alimentar de cada região. Jonet desafia “famílias, amigos e colegas, crianças, jovens e adultos” a aderir “a esta rede social real”, salientando que "são muitas as famílias que agradecem o tempo que cada voluntário quiser dar".“O voluntariado transforma vidas e o apelo do Banco Alimentar é para que sejam muitos a participar neste grande Campanha de recolha de alimentos”, vinca a responsável.As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome realizam-se duas vezes por ano, geralmente nos últimos fins de semana de maio e novembro. Na última campanha, no final do ano passado, foram angariadas 2150 toneladas de alimentos em dois dias..Com fotogaleria. Banco Alimentar promove nova recolha de alimentos este fim de semana.Queda de 2,8% na recolha de alimentos em campanha do Banco Alimentar Contra a Fome