Com taxas de ocupação de 92% no setor do Estado e uma capacidade de resposta de 8,7% para população com mais de 75 anos, o setor residencial privado é única hipótese para as famílias.
Com taxas de ocupação de 92% no setor do Estado e uma capacidade de resposta de 8,7% para população com mais de 75 anos, o setor residencial privado é única hipótese para as famílias. FOTO: Arquivo Global Imagens
Sociedade

Famílias põem em risco orçamento por falta de vagas públicas em lares

Com reformas curtas, 90% das famílias procuram lares até 2000€. A escassez também no privado obriga mais de metade a ultrapassar o orçamento perante a perda de autonomia dos pais, alerta o '1.º Barómetro da Procura de Residências da Via Senior'.
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