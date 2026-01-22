Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dos 2800 casos sociais internados nos hospitais, 734 aguardam uma vaga num lar.
Instituições querem 1700 euros mensais por cada caso social retirado dos hospitais

Ministério da Segurança Social reúne esta quinta-feira com as instituições do setor social e solidário para discutir a Portaria 20/2026, publicada há dois dias. O valor a pagar pelo Estado é um dos temas, porque “se o Estado quer que haja adesão do setor tem de pagar, pelo menos, o custo de uma cama em lar”, diz Manuel Lemos, da União das Misericórdias portuguesas. Governo pode ter de desembolsar mais de 14 milhões ao ano.
