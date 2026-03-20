Problema é a falta de professores.
Problema é a falta de professores.Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Falta de professores: diretores escolares ligam a docentes para aceitarem ir dar aulas

Escolas entram em contacto com antigos profissionais para tentarem atribuir horas. Alguns também fazem apelos nas redes sociais, promovendo horários a concurso nas suas escolas.
Cynthia Valente
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