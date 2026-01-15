Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Aposentações podem agravar a falta de docentes.Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Falta de professores chegou ao Centro e Norte do país

Falta de docentes alastrou-se pelo território. Segundo um estudo da Missão Escola Pública, várias escolas da região Centro e Norte tiveram alunos sem professor em todo o 1.º período.
Cynthia Valente
