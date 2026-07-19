Falta de motoristas faz disparar 1.716% as viagens suprimidas em Coimbra e oferta será reduzida em agosto

O número de viagens suprimidas nos Transportes Urbanos de Coimbra por falta de motoristas subiram 1.716% no primeiro trimestre deste ano, face a 2025. A administração está preocupada com constrangimentos cada vez maiores a nível de recursos humanos.O aumento das viagens canceladas por falta de motoristas surge no documento em que os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) propõem uma redução da oferta no período de agosto, face aos cada vez maiores constrangimentos com recursos humanos. O requerimento será analisado pela Câmara de Coimbra esta segunda-feira, 20 de julho.Nesse documento, a que a agência Lusa teve acesso, é referido que a perda progressiva de motoristas ao longo dos últimos anos nos SMTUC ainda não estancou, registando-se, no primeiro trimestre, menos 13 motoristas do que em 2025, numa altura em que aquele serviço de transportes já apresentava carência de tripulantes.“A insuficiência de tripulantes tem-se traduzido num aumento muito expressivo do número de viagens não realizadas”, explicam. Face à falta de recursos humanos, os SMTUC viram-se obrigados a recorrer cada vez mais ao trabalho suplementar, referindo que houve um aumento de 31% no primeiro trimestre de 2026, face ao período homólogo de 2025.Ao mesmo tempo, neste primeiro trimestre registaram-se 3.166 dias de ausência relacionados com férias, compensações de horas e tolerâncias de ponto, a que acrescem 67 dias por greves ou plenários e 1.682,9 dias por outros motivos, lê-se no documento.Redução da ofertaDe acordo com a proposta a que a agência Lusa teve acesso, os SMTUC propõem-se a cortar mais de 100 viagens em 20 linhas, libertando 33 turnos e reduzindo 218 horas de exploração para o mês de agosto, face às viagens que estavam programadas para o mesmo mês em 2025.As alterações no mês de agosto irão ocorrer, caso a proposta seja aprovada, nas linhas 2T, 4, 10, 13, 16, 18, 19T, 20, 22, 23, 29, 31, 35, 43T, 47, 50T, 51, 53, 103 e 221.Também o anterior executivo foi obrigado a fazer uma redução de oferta, na altura com a mesma justificação: falta de motoristas..Carris lança campanha para recrutar 250 motoristas e renovar frota em Lisboa\n