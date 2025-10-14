Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Continuam a faltar professores nas salas de aula, mas os protestos diminuíram.
Continuam a faltar professores nas salas de aula, mas os protestos diminuíram. Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Falta de docentes agravou-se. Mas problema "deixou as manchetes"

Um mês após o arranque do ano letivo, os professores da Missão Escola Pública acusam o Governo de implementar medidas sem efeito prático na resolução da “grave e estrutural” falta de docentes.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Educação
Falta de professores
MEP
edição impressa
Ministério da Educação e Ciência

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt