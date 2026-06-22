Estas dificuldades de resposta por parte do sistema têm levado cada vez mais famílias a procurar apoios no setor privado, com consequências financeiras significativas.
Estas dificuldades de resposta por parte do sistema têm levado cada vez mais famílias a procurar apoios no setor privado, com consequências financeiras significativas.Foto: Arquivo DN
Sociedade

Falhas nos apoios a alunos especiais empurram famílias para o privado

Falta de recursos nas escolas deixa milhares de crianças sem resposta adequada. O centro pediátrico SalusLive alerta para grande impacto psicológico e financeiro para pais e filhos. Há quase 100 mil alunos com necessidades educativas específicas e cerca de 8 mil docentes de Educação Especial no sistema.
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