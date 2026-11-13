Falha na Microsoft afeta entidades do Ministério da Saúde, escolas, companhias aéreas e ministros

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram esta sexta-feira, 13 de novembro, que a falha global na Microsoft está também a afetar as entidades sob tutela do Ministério da Saúde e disse estar trabalhar para restabelecer os serviços o mais breve possível. Nas escolas a impossibilidade de aceder ao Teams ou ao mail está a perturbar o funcionamento normal, ainda que de forma residual. E há vários ministros sem conseguir aceder ao mail. Mais de 70 países, entre os quais Portugal, encontram-se afetados pela interrupção generalizada que teve início na quinta-feira e que continua a afetar cerca de vinte ferramentas empresariais e educativas em todo o mundo.

A empresa diz estar a registar “progressos encorajadores na recuperação do serviço na Europa, com melhorias na disponibilidade e no desempenho da entrega de emails numa parte cada vez maior da infraestrutura”.

"O Japão permanece comparativamente mais estável, enquanto a América do Norte também está a apresentar melhorias; no entanto, alguns utilizadores ainda podem enfrentar problemas intermitentes enquanto as ações de recuperação continuam", refere o comunicado citado pela BBC.

Os problemas já duram há mais de 15 horas, impedindo as pessoas de desempenhar funções essenciais, como enviar e-mails, gerir calendários e realizar reuniões virtuais, e perturbando as comunicações de empresas e governos. Algumas organizações terão até recorrido ao velhinho fax.

Fonte dos SPMS disse à Lusa que os serviços se encontram a acompanhar a situação e "a trabalhar em articulação com a Microsoft, com vista ao restabelecimento dos serviços afetados com a maior brevidade possível", mas sem especificar as áreas concretas afetadas.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, afirmou à SIC Notícias que estas falham estão a “perturbar de forma ínfima” o funcionamento das escolas. O dirigente explicou que o Teams é uma ferramento muito utilizada pelos professores para passar trabalhos aos alunos ou para comunicar com os encarregados de educação, mas admitiu que o facto de essa ferramenta, bem como o outlook, estar inoperacional “não está a causar grande prejuízo”.

Vários membros do Governo estão sem acesso ao mail, mas as perturbações que se arrastam desde ontem não estarão a comprometer a atividade governativa, segundo garantiu fonte governamental à SIC Notícias. Até porque há outras ferramentas utilizadas pelos ministros, como o WhatsApp ou o Signal.

O “apagão” está a condicionar o funcionamento de instituições em todo o mundo, tendo afetado agências governamentais na Austrália, Japão e Estados Unidos, desde as finanças à aviação. Segundo a Reuters, causou interrupções nas empresas de trading, atrasos na publicação de resultados por parte de empresas, nos avisos das companhias aéreas aos clientes, afetou corretoras, seguradoras e empresas de investimento. Teve impacto na agência de espionagem e a polícia federal australianas, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ou na infraestrutura do sistema de informação do governo japonês.

A operadora da bolsa de valores Euronext, por exemplo, especificou que as suas equipas de listagem estavam a enfrentar problemas de comunicação por e-mail, enquanto a seguradora britânica Aviva afirmou estar a implementar planos de contingência para as suas teleconferências de resultados. A empresa de transporte marítimo dinamarquesa Maersk alertou os clientes para atrasos nos e-mails e atualizações.

Em Taiwan, uma empresa de investimento teve de cancelar uma transação de recompra de títulos; uma outra voltou a usar o fax para confirmar as negociações, de acordo com a informação avançada à Reuters.

O próprio centro de administração do Microsoft 365 sofre falhas que impedem os técnicos de gerir as suas contas, o que obrigou a Microsoft a publicar avisos no seu site público de apoio.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.

De acordo com o relatório oficial de incidência da Microsoft, o impacto estende-se a cerca de 20 aplicações essenciais. A empresa anunciou que aplicou uma série de medidas que já terão começado a mostrar “resultados positivos na estabilidade do servidor”. No entanto, os utilizadores enfrentam bloqueios no acesso ao Outlook (na web, no ambiente de trabalho e no telemóvel) e atrasos na entrega de e-mails. No Microsoft Teams, embora as chamadas e os chats em grupo básicos funcionem, é impossível agendar, editar ou visualizar reuniões no calendário, bem como criar canais privados ou eventos ao vivo.

No que diz respeito à sua inteligência artificial, o Microsoft Copilot 365 apresenta erros de carregamento e não consegue aceder a dados de trabalho, como e-mails, calendários ou documentos.

Por outro lado, o SharePoint Online permite abrir ficheiros locais, mas bloqueia a partilha com utilizadores externos à organização, enquanto o Planner e as Tarefas Pendentes registam falhas contínuas.

A Microsoft admitiu que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar "como esperado", e garantiu que está a procurar alternativas. Afastou ainda a possibilidade de ciberataque.



(Com Lusa)