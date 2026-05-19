Falha informática no sistema de controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma que ocorreu na manhã desta terça-feira, 19 de maio, uma falha técnica ao nível de um equipamento informático do aeroporto de Lisboa, mas garante que esta foi "resolvida imediatamente e sem impacto devido aos planos de contingência previstos".Alguns meios noticiaram que a falha provocou perturbações no aeroporto de Lisboa, mas a PSP garate que o controlo da fronteira continuou a desenvolver-se "sempre no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço"."Até ao momento e durante o dia de hoje, a operação de controlo fronteiriço nos aeroportos nacionais decorre sem constrangimentos e sem impacto para os cidadãos que viajam via aérea", diz em comunicado, em que dá conta dos tempos de espera registados nos aeroportos nacionais: no aeroporto Humberto Delgado foram de 32 minutos nas partidas e 36 nas chegadas; no aeroporto de Faro foram de 45 minutos nas partidas e 40 nas chegadas; e no aeroporto do Porto foram de 10 minutos nas partidas e 30 nas chegadas.Segundo informação divulgada na segunda-feira, a PSP controlou quase 6,3 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais nos primeiros quatro meses deste ano, com esta força policial a reconhecer que, em determinados momentos, verificaram-se “tempos de espera superiores aos desejados” no controlo de fronteiras por razões técnicas informáticas, mas também pelo elevado fluxo de passageiros de fora do Espaço Schengen.Estes constrangimentos, que também se registaram no último fim de semana, obrigaram à adoção de medidas de contingência, sempre no “estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço”, assegurou a PSP..PSP admite tempos de espera superiores a duas horas no controlo de fronteiras do aeroporto do Porto. Os constrangimentos levaram, no ano passado, o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, o SEE, que está novamente a funcionar desde o início deste ano.O ministro das Infraestruturas e Habitação afirmou na segunda-feira que haverá melhorias no serviço do aeroporto de Lisboa no próximo mês, com a conclusão das obras de alargamento da zona de chegadas.Já o Ministério da Administração Interna anunciou que o Aeroporto de Lisboa vai ter mais ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras a partir de 29 de maio para reforçar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.Está também previsto um aumento do número de e-gates (fronteira automática) e, a partir de julho, um reforço dos recursos humanos da PSP afetos ao controlo de fronteiras.Também o primeiro-ministro se mostrou insatisfeito com a atuação dos serviços de controlo de fronteiras devido às longas filas de espera nos aeroportos e admitiu, se a situação continuar, suspender a recolha de dados biométricos.De acordo com uma análise da AirHelp divulgada esta terça-feira, o Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa é o aeroporto português com maior risco de perda de ligação, ocupando a posição 26 do ranking mundial com uma pontuação de 4,64 — entre os 30 aeroportos com pior desempenho a nível internacional, num estudo que abrangeu 196 aeroportos.(com Lusa).Atrasos no controlo de fronteiras: ministro anuncia melhorias de serviço no aeroporto de Lisboa no próximo mês