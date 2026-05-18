PSP admite tempos de espera superiores a duas horas no controlo de fronteiras do aeroporto do Porto
D.R.
Sociedade

PSP admite tempos de espera superiores a duas horas no controlo de fronteiras do aeroporto do Porto

Tempo máximo de espera no domingo, "com picos de tempos de espera entre as 09H00 e as 12h00, nunca foi superior a 100 minutos em Faro, 110 minutos em Lisboa e 130 minutos no Porto", indica a PSP.
DN/Lusa
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O controlo de fronteiras no aeroporto do Porto registou tempos de espera superiores a duas horas, admitiu a Polícia de Segurança Pública (PSP), que rejeitou no entanto notícias sobre esperas de seis horas.

A PSP disse que o tempo máximo de espera no domingo, "com picos de tempos de espera entre as 09H00 e as 12h00, nunca foi superior a 100 minutos em Faro, 110 minutos em Lisboa e 130 minutos no Porto".

Num comunicado divulgado no domingo à noite, a PSP justifica os atrasos com razões técnicas e informáticas e com “elevada dimensão de passageiros fora do Espaço Schengen”.

Os três aeroportos controlaram cerca de 69 mil passageiros em voos vindos de fora dos espaço Schengen, notou a polícia.

"Desde cedo foram tomadas medidas de contingência, sempre no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço", disse a PSP, "tendo os parâmetros de referência sido alcançados ao final da manhã".

A polícia lamentou o que descreveu como "desinformação reiterada" sobre o controlo das fronteiras aéreas, dando como exemplo "notícias de seis horas de tempo de espera".

Desinformação "que induz em erro os nossos cidadãos, prejudicando a imagem" do país, sublinhou a PSP, que apelou ainda à responsabilidade na partilha de informação.

"A circulação de informação não verificada causa alarme injustificado e prejudica não só o normal funcionamento das operações fronteiriças, como a própria eficácia da operação geral dos aeroportos, alertou a polícia.

A PSP disse que estão em execução investimentos para aumentar a capacidade do controlo fronteiriço, reforçar os recursos humanos e melhorar a capacidade tecnológica.

Domingo foi o segundo dia em que o controlo de fronteiras dos aeroportos portugueses registou atrasos devido a dificuldades técnicas informáticas, com o tempo de espera a ultrapassar uma hora no sábado.

“A ANA - Aeroportos de Portugal confirma os tempos de espera elevados hoje no controlo de fronteira, superiores a uma hora, na área das partidas do Aeroporto Humberto Delgado”, disse, no sábado, fonte oficial da ANA à Lusa, na sequência de relatos sobre longas filas.

Os constrangimentos que se têm vindo a registar no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa levaram, no ano passado, o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, novamente a funcionar desde o início deste ano.

O EES foi implementado de forma faseada na UE e estava previsto para abril o funcionamento deste sistema a 100% em todo o território comunitário.

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