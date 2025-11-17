Exército vai testar reação a cenário de sismo. Saberia o que fazer em caso de tsunami?

A Câmara Municipal de Lisboa, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, vai promover esta segunda-feira, 17 de Novembro, pelas 13h00, uma ação de sensibilização para o risco de tsunami na Freguesia de Belém, com acionamento da sirene do Sistema Municipal de Aviso e Alerta de Tsunami. Esta ação está integrada no exercício FENIX 25, conduzido pelo Exército Português, que vai testar a resposta a um sismo de grande magnitude.O FENIX 25 é o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência, na região de Lisboa, envolvendo mais de 300 operacionais e mais de 100 viaturas, para testar e validar a resposta coordenada do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em reação a um cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa. No âmbito deste exercício, que acontece até dia 21, sexta-feira, a Câmara, através da Proteção Civil Municipal, promove uma ação de informação e sensibilização pública em diversos locais da frente ribeirinha da freguesia de Belém..Simulado sismo com magnitude semelhante ao de 1775: primeira onda do tsunami leva 50 minutos a chegar à costa. A faixa ribeirinha de Lisboa encontra-se exposta aos efeitos de um tsunami, em especial a zona entre Belém e Santa Apolónia, tendo a autarquia instalado sirenes na Praça do Império e na Ribeira das Naus e definido um plano de evacuação.Deverá estar atento a alguns sinais naturais que podem ser indícios de um tsunami, nomeadamente a ocorrência de um sismo forte, a variação súbita e anormal do nível do rio; e um ruído estranho vindo do Tejo.Antes disso, deve estar informado acerca das zonas da cidade mais expostas a um tsunami, elaborar um plano familiar e combinar uma foram de contacto alternativa e um ponto de encontro; preparar um kit de emergência que inclua bens essenciais não perecíveis, além de lanterna, apoto e rádio a pilhas.. Ao ouvir o alerta de tsunami ou receber mensagem das autoridades, deverá deslocar-se a pé para um local elevado e afastado da zona ribeirinha.Depois do evento, deverá ficar afastado da água do rio e de edifícios danificados, ajudar no socorro sem se colocar em risco e seguir sempre as recomendações das autoridades.Veja no documento abaixo as indicação da Câmara de Lisboa:.Lisboa tem 86 pontos oficiais para encontros em caso de catástrofes.Exército vai testar reação a “sismo de grande magnitude” em Lisboa com mais de 300 operacionais