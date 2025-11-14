Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Exército vai testar reação a “sismo de grande magnitude” em Lisboa com mais de 300 operacionais
Exército vai testar reação a “sismo de grande magnitude” em Lisboa com mais de 300 operacionais

"O maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência" vai decorrer entre os dias 17 e 21 de novembro e conta com mais de “300 operacionais e 100 viaturas”, segundo o Exército.
O Exército português, em colaboração com várias entidades, vai testar durante a próxima semana a capacidade de resposta militar e civil a um cenário de sismo de “grande magnitude” em Lisboa, exercício que vai envolver mais de 300 operacionais.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, o Exército português vai organizar, entre os dias 17 e 21 de novembro, “o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência, que terá lugar na região de Lisboa”.

Este exercício vai envolver mais de “300 operacionais e 100 viaturas” e vai testar e validar “a resposta coordenada do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em reação a um cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa”.

O exercício “FÉNIX 25” visa treinar a capacidade de resposta das diferentes valências militares “às solicitações de apoio da estrutura de Proteção Civil”, com o ramo a destacar as capacidades de “comando, controlo e comunicações”, busca e salvamento terrestre, engenharia militar, apoio sanitário, descontaminação e cinotécnica (ações com cães).

A edição conta com o apoio e participação de várias entidades, nomeadamente da Força Aérea, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bombeiros voluntários, Câmara Municipal de Lisboa, Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Publica, Polícia Municipal, Força Especial de Proteção Civil e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O objetivo é padronizar procedimentos e a validar “critérios de interoperabilidade”.

Em 2024, o exercício Fénix testou a capacidade de resposta da Proteção Civil para combater incêndios rurais nos concelhos de Nelas, Seia e Oliveira do Hospital.

Lisboa
sismo
Exército
exercício militar

