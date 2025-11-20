Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Da esquerda para a direita: diretor executivo da Frontex, Hans Leijtens; ministro da Presidência, António Leitão Amaro; ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral; e secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Patrícia Barão, na assinatura do Memorando de Entendimento.
Da esquerda para a direita: diretor executivo da Frontex, Hans Leijtens; ministro da Presidência, António Leitão Amaro; ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral; e secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Patrícia Barão, na assinatura do Memorando de Entendimento.DR
Sociedade

Expulsões de imigrantes subiram 62%. Frontex treina polícias portugueses para “retornos eficazes”

O Governo quer aumentar as deportações de imigrantes e pediu à Frontex para capacitar os polícias portugueses. Este ano já voltaram ao país de origem 793 imigrantes, dos quais 556 voluntariamente.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
Segurança
António Leitão Amaro
sistema de segurança interna - ssi
fronteiras
Maria Lúcia Amaral
Frontex
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt