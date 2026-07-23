Nenhuma nota afixada passará de positiva para negativa em provas mal classificadas por erros técnicos, garantiu o Júri Nacional de Exames.
Nenhuma nota afixada passará de positiva para negativa em provas mal classificadas por erros técnicos, garantiu o Júri Nacional de Exames. FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Exames nacionais: “Todos os alunos estão a ser prejudicados desde o início do processo”

Representante dos diretores escolares, Filinto Lima, classifica a atual situação como “um incêndio descontrolado” e afirma ser impossível que nenhum aluno seja prejudicado, como tem sido sublinhado pelo Ministério da Educação.
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