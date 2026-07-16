Exames nacionais: Ministro diz que 99,3% das respostas estão corrigidas mas admite falta de classificadores

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, assegurou que "99,3% das respostas" aos exames nacionais deste ano letivo estão corrigidas mas admitiu que que há "dificuldades para conseguir com que haja professores classificadores" para algumas provas.Falando aos jornalistas, o ministro voltou a dizer que as provas mais problemáticas são Português e Matemática, sendo que, no caso das de Português, foi um exame com "muitos problemas", porque foi a primeira a ser distribuída e "com muitos erros".Fernando Alexandre contou ainda que algumas respostas foram distribuídas só na quarta-feira, pois tiveram de passar por "um processo de validação muito rigoroso" devido a esses erros.Questionado pelos jornalistas, o ministro decidiu ainda mostrar números de uma das provas que está quase a terminar e que, devido à falta de professores que lhe foi transmitida pelo Júri Nacional de Exames, não estão a conseguir ser corrigidas.No caso de Físico-Química, contou Fernando Alexandre, "99,9% das respostas" foram já corrigidas, faltando 373 por classificar."É muito difícil para a sociedade portuguesa perceber que uma prova não vai ter resultados publicados, porque faltam 373 respostas por classificar quando já foram corrigidas cerca de 30 mil", sublinhou o ministro, que insistiu num apelo aos professores para fazerem um último esforço na correção dos exames."Estamos mesmo quase lá. Tínhamos 98% corrigidas na terça-feira", continuou, frisando que "será muito difícil de explicar, estando tão perto", o facto de não conseguir publicar notas na sexta-feira.Questionado ainda sobre de quem era a responsabilidade desta falta de classificadores, o governante recusou atribuí-la neste momento. "A culpa será apurada no fim. Agora estamos concentrados em resolver o problema", afirmou..Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos