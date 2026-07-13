Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos

O ministro da Educação anunciou que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às suas notas na próxima sexta-feira. As declarações foram esta manhã, 13 de julho."Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada", afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.Fernando Alexandre reconheceu que “ontem [domingo] e no sábado os professores trabalharam de forma muito intensa”, sublinhando que há “muitas pessoas a trabalhar para garantir o rigor da avaliação”.O novo calendário dos exames nacionais do ensino secundário, que foi alterado devido aos problemas detetados no processo de digitalização, prevê que na terça-feira as cerca de 300 mil provas do 11.º e 12.º ano estejam todas avaliadas. O ministro reafirmou hoje que esse prazo será cumprido e com “rigor”.Em atualização.Exames nacionais. Ministro da Educação diz que maioria das falhas relatadas são falsas e garante condições para a correção digital.Carneiro acusa primeiro-ministro de "insensibilidade atroz" sobre exames nacionais. PS quer ouvir ministro e EDuQA