Ex-autarcas Hermínio Loureiro e Isidro Figueiredo condenados por prevaricação

Os ex-autarcas de Oliveira de Azeméis Hermínio Loureiro e Isidro Figueiredo foram condenados por prevaricação, pela adjudicação ilegal de empreitadas.O acórdão foi proferido na terça-feira, 9 de junho, pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.De acordo com informação avançada pelo Correio da Manhã, que cita a agência Lusa, Hermínio Loureiro foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e oito meses pelo crime de prevaricação de titular de cargo político, relativo às obras do complexo desportivo municipal de Cucujães, em novembro de 2016, quando era presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis.Já Isidro Figueiredo, que sucedeu a Hermínio Loureiro, foi condenado a uma pena de dois anos e seis meses também suspensa pela prática, de janeiro a fevereiro de 2017, de um crime de prevaricação de titular de cargo político, relativo às obras da Biblioteca Municipal de Ossela e da Academia de Música.Amadeu Gomes Martins, sócio e gerente de uma empresa de construção civil, foi condenado a uma pena suspensa de três anos e quatro meses, por dois crimes de prevaricação: um relativo às obras do complexo desportivo municipal de Cucujães; e outro relativo às obras da Biblioteca Municipal de Ossela e da Academia da Música.Os outros cinco arguidos no processo foram absolvidos da prática de todos os crimes, segundo disse à Lusa fonte judicial, de acordo com a CNN Portugal.