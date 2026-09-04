Eduardo Vítor Rodrigues liderou o município durante 12 anos
Eduardo Vítor Rodrigues liderou o município durante 12 anosIgor Martins
Sociedade

Ex-autarca de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues absolvido de prevaricação e peculato

DN/Lusa
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O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues foi absolvido esta sexta-feira, 4 de setembro, dos crimes de prevaricação e peculato de que estava acusado por, alegadamente, ter usado dinheiro do município para comprar bilhetes para assistir a jogos de futebol.

O tribunal decidiu também absolver o antigo vice-presidente Patrocínio Azevedo, e a, à data, secretária da presidência, que estavam acusados, em coautoria, de peculato e falsificação de documentos.

O ex-autarca, que liderou o município durante 12 anos, renunciou ao cargo em junho de 2025, depois ter sido condenado à perda de mandato por usar, de forma pessoal, um veículo elétrico do município.

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