Estudo revela que são necessários 39.000 professores até 2034, mas só há garantia de 20 mil novos diplomados

A falta de professores é um problema que, ao que tudo indica, vai continuar na próxima década. É esta a conclusão de um estudo apresentado esta terça-feira, 7 de outubro, por Luís Catela Nunes, da Nova SBE, que indica que até ao ano letivo de 2034/35, Portugal vai precisar de 39.000 novos professores para substituir aqueles que vão aposentar-se neste período. Contudo, atualmente só são garantidos 20 mil novos diplomados para suprir essa lacuna.O "Estudo de Diagnóstico de Necessidades Docentes de 2025 a 2034" revela ainda que existirá uma quebra de 5% no número de estudantes neste período, o que contrasta com uma redução de 37% no número de docentes.Este estudo diz ainda que dos 122 mil professores no ativo, "apenas 76 mil deverão permanecer ativos até 2034/35", que refere ser necessário contratar cerca de 3.800 docentes por ano para colmatar as saídas, sendo que na Área Metropolitana de Lisboa será onde vão ser necessários mais professores, uma vez que se prevê uma redução de alunos no norte e centro do país e um aumento de 1% na zona da capital.