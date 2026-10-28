Livro expõe fosso entre realidade e perceção numa série de artigos de várias áreas de conhecimento sobre o tema.
Livro expõe fosso entre realidade e perceção numa série de artigos de várias áreas de conhecimento sobre o tema.Foto: Gerardo Santos
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Estudo. Notícias tendem a apresentar imigração como um problema

Ao DN, uma das organizadoras da obra, Sofia Serra-Silva, explica os objetivos desta obra do ICS.
Amanda Lima
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