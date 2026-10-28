Estudo. Notícias tendem a apresentar imigração como um problema

Há um fosso entre a realidade da imigração em Portugal e a forma como o fenómeno é percecionado pela sociedade e representado nos meios de comunicação social. É essa uma das ideias centrais do livro Portugal Social em Mudança: Imigração e Imigrantes, que será apresentado esta quinta-feira, em Lisboa. A obra reúne estudos sobre diferentes dimensões da imigração no país.Ao DN, a coordenadora da obra Sofia Serra-Silva, explica que um dos resultados “mais importantes” para reflexão é a forma como a sociedade vê os imigrantes. “Se tivesse de resumir o livro numa ideia, seria que os dados sobre este tema mostram uma realidade e a forma como a sociedade a percebe e a representa nos meios de comunicação é outra. Este fosso entre o que os dados mostram em termos de realidade e aquilo como a sociedade a entende e percepciona e como ela é representada é outra”, afirma ao jornal a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS). “Esse desfasamento da realidade resulta de muitos mitos, de muita desinformação e de um tema que foi completamente capturado por agendas políticas e pela desinformação nos últimos anos”, complementa.Em 86 páginas, a imigração é analisada sobre diferentes áreas de estudo. “Escolhemos este tema porque, de facto, ele é central, é atual, é relevante e é muitas vezes discutido em torno de enviesamentos, preconceitos, mitos e desinformação. O que nós fizemos aqui foi traduzir o conhecimento científico que é produzido no ICS, que já por si é multidisciplinar e trazer o conhecimento ancorado em dados e investigação”, explica.Um dos capítulos, intitulado “20 anos de representações mediáticas das imigrações em Portugal”, analisa a cobertura televisiva da imigração entre 2003 e 2021, com base em estudos anteriores e em relatórios da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). A análise conclui que as notícias tendem a apresentar a imigração como um problema, associando-a frequentemente a situações negativas e ilegais. Entre 2003 e 2006, cerca de 40% dos assuntos noticiados sobre migrações estavam relacionados com a chamada “transgressão social”, incluindo crime, prostituição e violência. Nos períodos seguintes, a criminalização continuou a ter expressão significativa: representou 33% das peças analisadas entre 2008 e 2011 e 28% entre 2015 e 2017. As autoras assinalam ainda que temas como a integração e os direitos dos imigrantes ocuparam um lugar secundário na cobertura televisiva.Há ainda a influência das redes sociais. “O debate público sobre imigração tornou-se mais polarizado e permeável à desinformação. A velocidade das redes sociais, a circulação de conteúdos manipulados e a crescente simplificação mediática favorecem narrativas que opõem nacionais e imigrantes, como se os problemas sociais resultassem da presença de quem chega e não de fragilidades estruturais, que afetam toda a sociedade portuguesa, em particular os segmentos sociais mais vulneráveis”, lê-se num dos capítulos.Além das questões de criminalidade, os autores analisam que os imigrates são vistos como culpados por “problemas estruturais” do país, como a habitação. “De facto os imigrantes são o bode expiatório para tudo, até quando não se percebia bem qual era a ligação, mas há sempre uma forma de alguns autores políticos fazerem essa ligação. É muito representativo do estado atual das coisas e por isso é que é preciso olhar para os dados. É preciso voltar ao conhecimento”, defende a investigadora.O livro, que, além de Sofia Serra-Silva tem como coordenadora Ana Delicado, será apresentado esta quinta-feira, às 18h00, na sala Maria de Sousa, do ICS. A participação é aberta ao público.amanda.lima@dn.pt.Estudo do ISCTE diz que Governo age por "obsessão com a imigração".Relatório europeu alerta para aumento da xenofobia e da violência contra imigrantes em Portugal