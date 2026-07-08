Estudo do ACP. Deixar de usar carro só com mais e melhores transportes públicos
Foto: PAULO SPRANGER / Global Imagens
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Estudo do ACP. Deixar de usar carro só com mais e melhores transportes públicos

O automóvel continua a ser o meio de transporte mais utilizado na Área Metropolitana de Lisboa. Residentes em Oeiras, Barreiro e Cascais satisfeitos com a mobilidade no seu município.
Carlos Ferro
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