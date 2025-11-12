Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estudo foi apresentado esta manhã, 12 de novembro, em Lisboa
Estudo foi apresentado esta manhã, 12 de novembro, em LisboaFOTO: Paulo Fernandes
Sociedade

Estudo: Cerca de 44% dos portugueses partilha a mesa com ecrãs

 Muitas refeições feitas fora de casa, sem companhia e na presença de ecrãs. Entre os mais jovens, os telemóveis ou tablets são a companhia mais presente
Margarida Vaqueiro Lopes
Publicado a
Atualizado a

As conclusões são do estudo “Convivialidade à mesa”, realizado pela Pitagórica para a Associação Portuguesa de Nutrição (APN) e o Continente. Com uma amostra de mil inquiridos, os resultados mostram ainda que a pesar de muita gente ainda ter o hábito de fazer refeições em casa, há questões que levantam preocupações: nomeadamente, o isolamento dos mais velhos e a atenção aos ecrãs por parte dos mais novos.

 Apesar de 64% dos inquiridos garantir que gostaria de fazer mais refeições à mesa com a família, há 37% de pessoas que não almoça em casa – contra 15% que diz não jantar – e 45% dos inquiridos afirmam almoçar, na maior parte das vezes, sozinhos, dentro ou fora de casa. Entre os que dizem jantar em casa, 37% fá-lo sem companhia, um número que é significativamente impactado pelos mais velhos. Entre os idosos, 31% afirmam jantar sozinhos.

Entre os mais jovens, a grande questão são os ecrãs, revela o mesmo estudo. Cerca de 44% dos inquiridos utiliza com muita frequência telemóveis ou tablets às refeições, um número que dispara para 70% entre os 18 e os 34 anos, revela o mesmo estudo, que foi apresentado esta manhã, 12 de novembro, em Lisboa, e cujos resultados foram divulgados pelo Continente e a APN. No mesmo sentido, cerca de metade dos inquiridos vê televisão durante o jantar, esteja ou não acompanhado, e 56% almoça em menos de 30 minutos – uma percentagem que baixa para 44% ao jantar.

 Com a aproximação da quadra natalícia, a Pitagórica avançou com outra questão, sobre a consoada: 1 em cada 15 dos participantes neste inquérito afirmar que irá passar a consoada sem qualquer companhia.

Numa altura em que crescem as preocupações sobre o uso intensivo dos ecrãs, o isolamento social e também a obesidade – cerca de 30% dos adultos portugueses são obesos – e havendo uma relação direta e comprovada entre os bons hábitos alimentares à mesa, a convivialidade e também a saúde mental, estes números vêm reforçar os alertas que têm subido de tom ao longo dos últimos anos.

Estudo foi apresentado esta manhã, 12 de novembro, em Lisboa
Obesidade atinge quase 30% dos adultos em Portugal. Associações querem acabar com o medo de pedir ajuda
Estudo foi apresentado esta manhã, 12 de novembro, em Lisboa
Quando os ecrãs são uma questão de saúde pública
Saúde
nutrição

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt