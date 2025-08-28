Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Estrangulamento, murros e pontapés". Detido homem suspeito de agredir a mulher, filhos menores e sogra
Foto: Carlos Carneiro
Sociedade

"Estrangulamento, murros e pontapés". Detido homem suspeito de agredir a mulher, filhos menores e sogra

Homem de 45 anos foi detido no sábado pela Divisão Policial da PSP de Oeiras pela "prática de três crimes de violência doméstica, fora de flagrante delito".
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Divisão Policial de Oeiras da PSP deteve no sábado, 23 de agosto, um homem de 45 anos suspeito de agredir a mulher, os filhos menores e a sogra, "em cumprimento de mandado de detenção". Está indiciado pela "prática de três crimes de violência doméstica, fora de flagrante delito".

Após primeiro interrogatório Judicial, foi-lhe "decretada a medida de coação de afastamento das vítimas e proibição de contactos com as mesmas".

Segundo a PSP, na noite de 17 de agosto, o homem, "em estado de embriaguez", na casa que partilha com as vítimas, "envolveu-se em discussões exaltadas com os filhos, tendo posteriormente adotado um comportamento violento, batendo repetidamente nas paredes e, de seguida, agredindo fisicamente os menores através de estrangulamento, murros e pontapés".

A mulher e a avó materna das crianças, "ao tentarem cessar as agressões, foram igualmente vítimas de violência física", refere o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado enviado às redações.

É também referido que, de acordo com o relato das vítimas, o comportamento violento do suspeito "ocorre habitualmente quando o arguido se encontra alcoolizado, registando-se o primeiro episódio físico conhecido no passado em julho de 2025".

"Os elementos de prova recolhidos permitiram apurar a existência de um padrão reiterado de violência física e psicológica no seio familiar, em contexto de coabitação forçada e dependência económica, configurando um perigo concreto e continuado para a integridade das vítimas", salienta a nota da PSP.

"Estrangulamento, murros e pontapés". Detido homem suspeito de agredir a mulher, filhos menores e sogra
Bombeiro detido após ser apanhado por câmaras de videovigilância a agredir a mulher em frente ao filho
"Estrangulamento, murros e pontapés". Detido homem suspeito de agredir a mulher, filhos menores e sogra
Violência doméstica contra homens aumentou 48,2% em quatro anos
PSP
Violência Doméstica
Oeiras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt