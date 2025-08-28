"Estrangulamento, murros e pontapés". Detido homem suspeito de agredir a mulher, filhos menores e sogra

A Divisão Policial de Oeiras da PSP deteve no sábado, 23 de agosto, um homem de 45 anos suspeito de agredir a mulher, os filhos menores e a sogra, "em cumprimento de mandado de detenção". Está indiciado pela "prática de três crimes de violência doméstica, fora de flagrante delito".Após primeiro interrogatório Judicial, foi-lhe "decretada a medida de coação de afastamento das vítimas e proibição de contactos com as mesmas".Segundo a PSP, na noite de 17 de agosto, o homem, "em estado de embriaguez", na casa que partilha com as vítimas, "envolveu-se em discussões exaltadas com os filhos, tendo posteriormente adotado um comportamento violento, batendo repetidamente nas paredes e, de seguida, agredindo fisicamente os menores através de estrangulamento, murros e pontapés".A mulher e a avó materna das crianças, "ao tentarem cessar as agressões, foram igualmente vítimas de violência física", refere o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado enviado às redações.É também referido que, de acordo com o relato das vítimas, o comportamento violento do suspeito "ocorre habitualmente quando o arguido se encontra alcoolizado, registando-se o primeiro episódio físico conhecido no passado em julho de 2025"."Os elementos de prova recolhidos permitiram apurar a existência de um padrão reiterado de violência física e psicológica no seio familiar, em contexto de coabitação forçada e dependência económica, configurando um perigo concreto e continuado para a integridade das vítimas", salienta a nota da PSP..Bombeiro detido após ser apanhado por câmaras de videovigilância a agredir a mulher em frente ao filho.Violência doméstica contra homens aumentou 48,2% em quatro anos