“Estou muito feliz que vai terminar o seu consulado". Marcelo confrontado nas celebrações do 1º de Dezembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu esta segunda-feira, 1 de dezembro, palavras de desagrado no final da cerimónia que assinalou a Restauração da Independência e que decorreu na Praça dos Restauradores, em Lisboa. No final, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se a uma das laterais da Praça dos Restauradores para cumprimentar populares que assistiram à cerimónia, entre os quais membros de uma associação amigos de Olivença. Ao lado destes, estavam elementos da associação "Portugueses Primeiro", um grupo de extrema-direita, segundo a RTP.Aproveitaram a proximidade do chefe de Estado para proferir algumas palavras de desagrado contra Marcelo Rebelo de Sousa.“Estou muito feliz que vai terminar o seu consulado e vai-se embora do país”, disse um deles, com outro a confrontá-lo com o caso de alegado favorecimento de crianças gémeas luso-brasileiras no Serviço Nacional de Saúde (SNS).O incidente, no final das celebrações do 1º de Dezembro, o último presidido por Marcelo, durou breves momentos antes de o Presidente da República entrar no carro.Com Lusa .Ministro da Defesa destaca “maior investimento de uma vez só” nas Forças Armadas