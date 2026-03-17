“Estamos a entrar numa sociedade em que podemos deixar de acreditar em qualquer coisa”
Paulo Spranger
Sociedade

“Estamos a entrar numa sociedade em que podemos deixar de acreditar em qualquer coisa”

No Fórum do Atlântico Futuro Adolfo Mesquita Nunes alertou para os riscos da inteligência artificial, dos algoritmos e das redes sociais, para a democracia e para a própria ideia de verdade.
Cecília Carmo
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